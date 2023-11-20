الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة الشهيد أحمد إسماعيل عبده التجريبية، بمدينة بني سويف، لتفقد فعاليات مبادرة “يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية” وتستهدف زيادة وعي طلاب التعليم العام والفني بأهمية المشاركة السياسية،وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

رافق المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وفواز رجب نائب رئيس المدينة والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وعادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية، ولبنى علي مدير مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات.

وتفقد محافظ بنى سويف مجموعة من الأنشطة والفعاليات  التي تُقام تحت إشراف التوجيه الاجتماعي،عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بحسب كل مرحلة بإجمالي مستهدف 845  ألف طالباُ وطالبة بواقع ( 504.495 ابتدائي، 206.612 إعدادي، 136.646 بالثانوي العام والفني)،حيث تشمل مرحلة رياض الأطفال عمل مسرح عرائس يوضح بشكل مُبسط العملية الانتخابية.

فيما تشتمل المرحلة الابتدائية إجراء مسابقة فنية من خلال قيام الطلاب بأداء وتنفيذ رسومات ولوحات فية عن عملية الاقتراع والتصويت،في حين يقوم طلاب المرحلة الإعدادية بالاشتراك في مسابقة بحثية عن الانتخابات، بينما تشتمل المسابقات لطلاب الثانوي العام والفني على عمل مسرح تفاعلي وإعداد مُجسمات عن الانتخابات

أشار وكيل الوزارة إلى أن الفعالية، تهدف إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2023/2024، تحت شعار"دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية"

بني سويف التربية والتعليم الانتخابات السياسية نائب المحافظ الانتخابات الرئاسية

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