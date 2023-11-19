محافظ بني سويف يهنئ عبد النبي حسن بلقب أفضل ليبرو في العالم

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بحصول ابن بني سويف اللاعب عبد النبي حسن أحمد لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة "جلوس" على لقب أفضل ليبرو في العالم، في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي استضافتها مصر، وذلك ضمن مشاركته في البطولة التي حصل فيها المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أعرب محافظ بنى سويف عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعب المنتخب المصري "عبد النبي" وحصوله على لقب أفضل ليبرو في العالم، بعد مشاركته مع منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في بطولة كأس العالم، متوجها بالتهنئة للاعب الدولي ابن بني سويف،مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وتمثيل منتخب بلدهم وحصولهم على مراكز متقدمة مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة

أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أن اللاعب " عبد النبي حسن " حصل على اللقب خلال مشاركته مع منتخبنا المصري الذي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي استضافتها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، حيث تعد بطولة كأس العالم آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني في الدور قبل النهائي ليواجهة المنتخب الإيراني في المباراة النهائية وتنتهي بفوز الأخير ليتوج منتخب إيران بكأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، حيث شهدت البطولة مشاركة 17 منتخبًا وهي (الجزائر، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الهند، إيران، اليابان، رواندا، الصين، أوكرانيا، منغوليا، هولندا، سلوفينيا، بجانب البلد المنظم مصر، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان النوعية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.