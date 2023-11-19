محافظ بني سويف: رفع درجة استعدادات القطاعات والمرافق للتعامل مع عدم استقرار الطقس

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستمرار في رفع درجة استعداد القطاعات والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث.

وذلك في ضوء إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية "خلال 48 ساعة"، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، تقل حدتها في الداخل، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والتي عرضها اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وتضمنت مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وتم التأكيد على تكليف مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وفروعها بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وعملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع استمرار أعمال تطهير المطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلاً عن جهوزية سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع مركز السيطرة الموحد التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، كما يتم التنسيق والتواصل الدائم مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه في حال سقوط الأمطار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع في حال حدوث أية تداعيات نتيجة لحالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مسؤولو قطاع الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربائي لها حفاظًا على أرواح المواطنين، كما يتم العمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حال فصل الخدمة، وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية. كما يجب توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية، وإخبارهم بالإجراءات والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها في حال سقوط الأمطار.

وأكد محافظ بني سويف على متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية لمراجعة الوضع فيما يتعلق بتوافر مهمات الإغاثة والتأكيد على جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، كما يقوم بمتابعة فرق العمل التي تم تأهيلها على كيفية مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، والتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية والتواصل الدائم على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بالمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول واتخاذ مايلزم نحو تأمين تلك المواقع ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.