السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب ببني سويف يعقد مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي السيسي: "بنرد الجميل"

مؤتمر بنى سويف لدعم
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي

واصل الشاب يوسف شعبان الجميل ابن محافظة بني سويف، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة جولاته بقرى مركز بني سويف، لعقد مؤتمرات حاشدة والالتقاء بالأهالي، بعد إطلاقه لمبادرة سيجوب من خلالها قري مركز بني سويف المختلفة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

الجميل: جولاتي المختلفة لرد الجميل للرئيس السيسي 

وأكد يوسف الجميل أنه عقد لقاء بأهالي قرية منقريش، واليوم التقي بأهالي قرية سنور وأنه جولاته المختلفة على القري بمركز بني سويف لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد سنوات من الإنجازات لم تحدث من قبل ومنها محافظة بني سويف التى تغيرت إلي أحسن الحال بعد إنجازات ومشروعات كبيرة في كافة المجالات.

وشدد على دور المشاركة السياسية في صناعة القرار سواء أكان قرارا فرديا أو جماعيا وأنها المبدأ العام لسيادة الشعوب في اختيارها لحكامها والنزول لصناديق الاقتراع واختيار الأنسب، وأنه يجب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف الشهر القادم لحماية مشروع 30 يونيو ورؤية 2030 في الجمهورية الجديدة.

وأشار الجميل إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظ خارجيًا على سيادة الدولة المصرية بين الشعوب، وداخليا حقق تنمية علي كافة المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا.. منها: مشروع حياة كريمة، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، ومبادرات الصحة، وإنشاء شبكات طرق.. ولا ننسي مكتسبات محافظتنا في زيارته الأخيرة بقرية سدس الأمراء بببا، ودوره في مساعدة أسر مركزي ببا والفشن في إعصار ليبيا.

وأكد أهالي القرية أنهم يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، وأكدوا النزول والمشاركة في الانتخابات القادمة ليثبتوا للعالم أجمع أنهم خلف قيادتهم وأنهم على قلب رجل واحد.

مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي

مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
مؤتمر بنى سويف لدعم المرشح الرئاسي السيسي
بني سويف سنور الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حياة كريمه

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