الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

حادث انقلاب
حادث انقلاب

أصيب 4 عمال في حادث انقلاب سيارة 7 راكب بطريق كوم أبو راضي- الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب بطريق كوم أبو راضي ـ الواسطى، نتج عنه إصابة 4 عمال بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

 ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

وتبين أن المصابين هم محمود محمد عبد الله 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات، فارس عزت هاني 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمود جمال 40 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، أحمد عماد عبد ربه 20 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، جميعهم عمال في شركة الصوب الزراعية.

وفي سياق آخر، أصيب ثلاث أشخاص، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة المحافظة، وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عبد الناصر جمال سيد محمود 39 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيسر، وأمنية فرغلي على أحمد 21 سنة مصابة بجروح وكدمات، وجمال عبد الناصر جمال 12 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة.

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