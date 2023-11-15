الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معلمو الواسطى ببني سويف يعلنون دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مؤتمر معلمو الواسطى
مؤتمر معلمو الواسطى لدعم الرئيس السيسي

عقدت نقابة المعلمين بمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالحميد منصور، نقيب معلمي الواسطى، وبالتعاون مع إدارة الواسطى التعليمية ومجلس الأمناء، مؤتمرا عاما للمعلمين بالمدينة بعنوان "معا لاستمرار مسيرة التنمية"، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن الحضور الحاشد من المعلمين بمركز الواسطى، تأييدهم ودعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

ورحب عبدالحميد منصور نقيب معلمي مركز الواسطى، بالحضور، واستعرض إنجازات الرئيس السيسي التي لا حصر لها ولا عدد فى جميع المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية في عصر الرئيس لا يعلن عنها إلا فى الافتتاح فقط، وأن السيسي عقلية كبيرة مفكرة ولديها طموح كبير للنهوض بالدولة المصرية.

وطالب نقيب معلمي الواسطى بتوجه جموع المعلمين والمعلمات إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 سلومة: جميع القيادات السياسية خرجت من تحت آيادي المعلمين

ونقل محمد سلومة، نقيب معلمي بندر بني سويف، تحيات نقيب المعلمين بالمحافظة مصطفى الديب، مؤكدا أهمية وضرورة صوت المعلم، لأنه المفعول الأقوى كون جميع القيادات السياسية خرجت من تحت آيادي المعلمين، مشيرا إلى ضرورة شعور المصريين بالأمن والأمان والاستقرار بداخل الدولة المصرية، وضرورة العمل في حالة من الحب والانتماء للوطن، وأن الرئيس قادر على حمل الرسالة والأمانة لما به من الإخلاص والعمل والوفاء للوطن.

وذكر نبيل حميد، مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، في كلمته، أهمية تسليح الجيش المصري وما به من نتائج عظيمة على تطورات المنطقة العربية والعالمية، وما بين استعدادات الدول الآخرى لمحاولة زعزعة استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية،مشيدا بدور الدولة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية وما به من دورا كبيرا وفعالا للتطورات الرهيبة على الأوضاع بالمنطقة، مطالبا بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعما للاستقرار والتنمية.

وأضاف حاتم سيد عطوة، رئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالواسطى، أن مصر دولة عظيمة والمساومات المستمرة لن تجدي مع استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية تجاه الدولة المصرية، ومصر لها درعا وسيف، وأن مصر لديها ما يفوق المؤمرات ضدها، والدولة المصرية تحظى بالأمن والأمان والاستقرار.

بني سويف الواسطي المعلمين الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة المعلمين

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