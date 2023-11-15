الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان بمدينة الفشن في بني سويف

انهيار منزل
انهيار منزل

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، انهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفشن جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببني سويف، بإشراف المحاسب محمد بكري، رئيس المركز، إشارة تفيد بانهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان، بمدينة الفش، وتم إخطار الجهات المعنية.

وعلى الفور انتقل نائبي رئيس المركز لموقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف وإخطار الحماية المدنية، وتبين أن المنزل قديم ملك "صالح ع.م" مكون من 3 طوابق، على مساحة 200 متر، وغير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

وقامت الإدارات والقطاعات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة من فصل المرافق "كهرباء ومياه" عن المنزل المنهار، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتواصل معدات الوحدة المحلية رفع الأنقاض والمخلفات وإعادة فتح الشارع الكائن به المنزل أمام المارة.

وتم إخطار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة والتأكد من سلامة المباني المحيطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم.

بني سويف الفشن انهيار منزل محافظ بني سويف الوحدة المحلية

مواد متعلقة

إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف 

تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين فى بنى سويف

إقبال كبير على معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع  الأساسية والاستراتيجية في سمسطا

افتتاح الطريق الدائري الجديد وكوبرى السلطاني بسمسطا ببني سويف

إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد ببني سويف

افتتاح أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة بـ "علوم جامعة بني سويف

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء قرعة الحج

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

قطف "قرنين فول" ينتهي بمبيض محارة للسجن المؤبد

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

أسرة طالب تحرر محضرا ضد زميله ووالده للاعتداء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء