حملة «السيسى» فى مؤتمر «مستقبل وطن»: نزول المصريين للتصويت بكثافة يؤكد تكاتفنا وأننا لن نسمح بالمساس بمقدراتنا

تواصل الأحزاب السياسية تنظيم مؤتمراتها الحاشدة فى القاهرة والمحافظات لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى يحرص على حضور جميع الفعاليات بكثافة تعبيرًا عن دعمه وتأييده للرئيس السيسى، إيمانًا منه بأنه الرجل المناسب لقيادة مصر فى هذه المرحلة العصيبة من عمر الوطن، حيث تعصف الاضطرابات ونيران المعارك بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

مرحلة حصاد مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد السيسى للفوز بفترة رئاسية جديدة تحت عنوان «حبيب المصريين»، وذلك بالمدينة الشبابية بأبوقير.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى برئاسة المستشار محمود فوزى، والنائب عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، والأنبا بافلى، أسقف كنائس الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مسئول بيت العائلة المصرى، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية شرقى الإسكندرية. وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستورى المقبل سيكون رسالة قوية للعالم بأن المصريين متكاتفون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتهم، وموحدون خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة، معتبرًَا المرحلة المقبلة هى مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مساندة الحزب للرئيس السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

من جهته، أكد النائب عبدالهادى القصبى أن جميع قيادات حزب مستقبل وطن ومحافظات مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسى.

وقال النائب علاء عابد إن إنجازات الرئيس السيسى لا تعد ولا تحصى، سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الأمنى، إضافة للمحور السياسى.

بدوره، أشاد الدكتور حاتم متولى، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسى، وممثل الكيانات الشبابية، بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى لتأهيل وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسى للقيادة وبرامج ومبادرات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ممثل القبائل: التصويت لصالح الرئيس رد للجميل

اعتبر الدكتور كريم سلامة، ممثل القبائل والعائلات المصرية، أن التصويت لصالح الرئيس السيسى يمثل ردًا للجميل وشكرًا لما قدمه الرئيس للبلاد.

فيما أكد النائب أحمد بهاء شلبى، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، تأييد ترشيح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان.

وجدد النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية، دعمه للرئيس السيسى وتفويض القيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة.

من ناحيته، طالب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسى لفترة انتخابية جديدة.

كما بعث الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، برسالة اطمئنان، موضحًا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية.4

أسقف عام الإسكندرية: السيسى يخاف على مصلحة الوطن

من جهته، قال الأنبا بافلى، أسقف عام كنائس الإسكندرية، إنه كمواطن مصرى يريد أن يكون على رأس الدولة شخص قوى يخاف على مصلحة الوطن، وهو ما يتوفر فى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمطروح مؤتمرًا لدعم السيسى بحضور ومشاركة ممثلى القبائل والأحزاب وأهالى مطروح.

وقال الدكتور حسين عيد، أحد القيادات الشعبية بمطروح، إن انتخاب الرئيس السيسى أصبح ضرورة ملحة، من أجل الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن أمن مصر مستهدف فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وما تواجهه مصر من تحديات خاصة على صعيد القضية الفلسطينية، وأن مصر ركيزة الوطن العربى، وأنه يتابع تحركات القيادة السياسية فيما يحدث شرقًا وغربًا وجنوبًا، وموقفها الرافض والحاسم من تهجير الإخوة الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد بما يتم من تنمية ونهضة شاملة فى كل ربوع مصر عامة وعلى أرض محافظة مطروح خاصة، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، الذى يشهد تحولًا وبنية تحتية وطرقًا حديثة، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحى ومحطات تحلية المياه، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومدينة رأس الحكمة المخطط لها أن تكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، ومشروعات التنمية حتى السلوم غربًا وتنمية واحة سيوة، سياحيًا وزراعيًا، داعيًا أبناء مطروح للاستفادة من هذه التنمية والتعاون مع الدولة لتنفيذ خطط التنمية.

رئيس «التحرير المصرى»: السيسى أنقذ مصر فى مرحلة صعبة وعبر بها إلى بر الأمان

كما نظم حزب التحرير المصرى، أحد أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى محافظة القليوبية، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجاز والتعمير التى بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية فى ٢٠١٤، بحضور عدد من رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، وعدد من الشخصيات العامة.

وشهد اللقاء عزف السلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة للدكتور ممدوح عبدالحكيم، رئيس الحزب، أكد خلالها أن الرئيس السيسى رجل المرحلة وأنقذ مصر فى مرحلة صعبة كان يحاط بها العديد من المخاطر الخارجية، التى تهدف لإسقاط الدولة المصرية، إلا أنه كان على قدر المسئولية وعبر بها لبر الأمان.

وأضاف رئيس حزب التحرير المصرى أن تحالف القوى الوطنية والأحزاب رأى فى الرئيس السيسى منقذ مصر، كما ناشد المواطنين، سواء فى الداخل أو الخارج، بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصدير صورة مشرفة عن الانتخابات المصرية وتأكيدًا لحرية الرأى والتعبير. وأطلقت أمانة حزب الحرية بمحافظة المنيا حملة للتوعية بالانتخابات الرئاسية، فى إطار دعم الحزب المرشح عبدالفتاح السيسى وضمن فعاليات حملة «مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار».

وقال رجاء عطية، أمين الحزب بمحافظة المنيا، إن الحملة ستكثف فعالياتها فى جميع أرجاء المحافظة من مراكز وقرى ونجوع لدعم المرشح الرئاسى، ليفوز بولاية ثالثة تضمن لمصر الاستقرار فى ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأحداث خطيرة تهدد استقرارها وأمنها.