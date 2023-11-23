دخول شاحنتى وقود جديدتين إلى غزة عبر معبر رفح.. وارتفاع الإجمالى لـ17 شاحنة

دخلت قبل قليل، شاحنتا وقود جديدتان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقف إطلاق النار في غزة

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

وبدوره، رحَّب محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، باتفاق الهدنة الذي رعته مصر وقطر، داعيًا لوقف العدوان كاملًا في قطاع غزة والضفة الغربية.