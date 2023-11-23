الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء

مدير مستشفي الشفاء
مدير مستشفي الشفاء

أدانت حركة حماس، بشدّة، اعتقال قوات الاحتلال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبوسلمية، وعددًا من الكوادر الطبية ممن بقوا في المجمع؛ لتسهيل إخلاء من تبقى من المرضى والجرحى فيه.

وطالبت الحركة، في بيان، اليوم الخميس، الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراح مدير المجمع وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم فقط لمجرد بقائهم، تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحترامًا لشرف مهنة الطب.

اعتقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبوسلمية.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، قال الطبيب في مستشفى الشفاء، خالد أبوسمرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير المجمع وعددًا من الكوادر الطبية.

وأشار إلى أن أبوسلمية كان قد رفض أمرًا بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر الجاري، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في المستشفى وقامت بعمليات تفتيش بداخله، لافتًا إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين فقط يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 مريضًا ما زالوا عالقين بالمستشفى.

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