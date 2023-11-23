الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحكومة الإسبانية يزور الشرق الأوسط ويلتقي نتنياهو وعباس

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

قال موقع القصر الرئاسي الأسباني "مونكلوا" اليوم الخميس، إن  رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، سيبدأ اليوم الخميس، زيارة إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، في أول رحلة دولية له كرئيس معاد انتخابه.

وقال البيان الرئاسي، إن "سانشيز" سيعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين قريبًا، ومن المقرر، أن يعقد المسؤول الأسباني لقاءات مختلفة مع مسئولين من الطرفين، من بينهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضًا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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رئيس الحكومة الإسبانية الحكومة الإسبانية الشرق الأوسط إرهاب حكومة نتنياهو عباس غزة

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