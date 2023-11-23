الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان تأجيل اجتماع وزراء النفط في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، بسبب الخلافات بين الدول حول مستويات الإنتاج.

برنت القياسي للنفط العالمي

وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع في بداية تعاملات اليوم ب إلى أقل من 81 دولارا للبرميل، بعد جلسة تعاملات متقلبة أمس، انتهت بتراجع السعر بنحو 4 دولارات، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 76 دولارا للبرميل.

تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط

قرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط تأجيل اجتماعه الدوري المقرر مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج، في ظل صعوبات المحادثات بين الدول الأعضاء نتيجة عدم رضا المملكة العربية السعودية عن مستويات إنتاج النفط في الدول الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) القول إن الاجتماع الوزاري للتجمع سيعقد يوم 30 نوفمبر الحالي، دون الكشف عن سبب تأجيل الاجتماع.

وأضافت أن المملكة العربية السعودية التي قررت في يوليو الماضي خفضا إضافيا لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، تجري محادثات صعبة مع الدول الأخرى الأعضاء بشأن مستويات إنتاج تلك الدول، بحسب مشاركين في المحادثات.

 

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معلومات الطاقة الأمريكية

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 17 نوفمبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام ارتفع ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 مليون برميل إلى 448.1 مليون برميل

وبحلول الساعة الواحدة و28 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 1.2% إلى 80.98 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% إلى 76.28 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.

 

 

 

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