الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كنز الصحراء الشرقية".. القصة الكاملة للتنقيب عن النفط غرب عش الملاحة

النفط
النفط

تعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية، منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية إحدي أهم المناطق للبحث والتنقيب عن البترول والنفط الخام، فيما يصفها خبراء الاقتصاد بـ«كنز الصحراء الشرقية»، نكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة للتنقيب عن النفط بغرب عش الملاحة.

موافقة مجلس الوزراء

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول  والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

مناطق عمل الشركة

فيما تضع شركة "لوك أويل" خططًا كبرى تشمل مناطق امتيازها في مصر، لتعزيز تواجدها فى مصر، والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إينى الإيطالية.

كنز الصحراء الشرقية

ومن المقرر أن يشمل عمل الشركة الأجنبية، أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر وتنمية الآبار الضحلة وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك.

وحول تنمية الحقول، تشمل جميع العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية، ومنها حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر.

وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية بـغرب عش الملاحة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده.

كنز الصحراء الشرقية موافقة مجلس النواب الصحراء الشرقية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج معدلات الإنتاج

مواد متعلقة

"خدمات البترول الجوية" تحتفظ بشهادة ISO 45001 للسنة الخامسة

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس