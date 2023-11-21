"كنز الصحراء الشرقية".. القصة الكاملة للتنقيب عن النفط غرب عش الملاحة

تعتبر وزارة البترول والثروة المعدنية، منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية إحدي أهم المناطق للبحث والتنقيب عن البترول والنفط الخام، فيما يصفها خبراء الاقتصاد بـ«كنز الصحراء الشرقية»، نكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة للتنقيب عن النفط بغرب عش الملاحة.

موافقة مجلس الوزراء

وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

مناطق عمل الشركة

فيما تضع شركة "لوك أويل" خططًا كبرى تشمل مناطق امتيازها في مصر، لتعزيز تواجدها فى مصر، والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إينى الإيطالية.

كنز الصحراء الشرقية

ومن المقرر أن يشمل عمل الشركة الأجنبية، أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر وتنمية الآبار الضحلة وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك.

وحول تنمية الحقول، تشمل جميع العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية، ومنها حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر.

وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية بـغرب عش الملاحة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده.