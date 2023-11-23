الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين فى انفجار سيارة عند معبر حدود "نيويورك - كندا"

انفجار سيارة عند
انفجار سيارة عند معبر حدود نيويورك - كندا

أعلنت السلطات الكندية، أمس الأربعاء، أن سيارة انفجرت عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكى من الجسر الأمريكى الكندي في شلالات نياجرا؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق أربعة معابر حدودية في المنطقة.

وبحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، لم تتوفر معلومات فورية عن سبب الانفجار، لكنه أثار مخاوف على جانبي الحدود.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوله، إن المسؤولين الكنديين "يأخذون هذا الأمر الاستثنائي على محمل الجد"، بينما أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتابع التطورات عن كثب".

وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتد برس، إن القتيلين كانا فى السيارة، ولم يكن المسؤول مخولًا بمناقشة تفاصيل التحقيق علنًا، وتحدث إلى وكالة الأسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.

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