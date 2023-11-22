إصابة 3 أشخاص بحروق واختناق في حريق منزل بالعياط

تسبب حريق اندلع داخل منزل بقرية بالعياط في إصابة 3 من قاطنيه بينهم 2 باختناق والثالث بحروق وتم نقلهم الى المستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية كفر ترك.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مكون من طابق واحد ما أسفر عن 3 مصابين اثنان منهم باختناق بالدخان والثالث بحروق.

نقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون امتداده إلى المجاورات.