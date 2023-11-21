الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق يلتهم شقة تدار كمصنع للملابس الجاهزة بإمبابة

حريق يلتهم شقة
حريق يلتهم شقة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية تدار كمصنع للملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

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وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الشقة تدار كمصنع للملابس الجاهزة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ونتج عن الحريق تفحم عدد من ماكينات الخياطة وبعض الأقمشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية حريق إمبابة قسم شرطة إمبابة النجدة

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