الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق هائل يلتهم 4 آلاف طن قش أرز بالبحيرة (صور)

حريق يلتهم قش الأرز
حريق يلتهم قش الأرز بمحافظة البحيرة

 شب حريق  داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق،  وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوقع حريق داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة. 

الدفع بعدد 11 سيارة حماية  مدنية 

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 11 سيارة حماية مدنية، وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من انتشاره للأماكن المجاورة ، وجاري السيطرة على الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب  النيران في عدد 4 آلاف طن بآلة قش أرز داخل جرن على مساحة  فدان ملك، "أحمد. ك"، وجاري السيطرة على الحريق ومعرفة أسبابه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابستها.

من ناحية أخرى، كانت قرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة قد شهدت منذ فترة قليل حريق هائل داخل إحدى المواقع الخاصة بتخزين قش الأرز ملك "مصطفى العليمى"، وامتدت النيران إلى مخزن للبصل،  الأمر الذي أدى إلى نفوق حوالي 5000 طن بصل، وكمية كبيرة من قش الأرز والمعدات الزراعية الخاصة بتصنع قش الأرز الموجودة داخل الجرن. 

حريق يلتهم  قش الأرز بمحافظة البحيرة
حريق يلتهم  قش الأرز بمحافظة البحيرة
حريق يلتهم  قش الأرز بمحافظة البحيرة
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