بحثت التعاون مع محافظة البحيرة.. رئيس"العامة للتنمية الصناعية" يفتتح فرع الهيئة بدمنهور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها، صباح اليوم، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والوفد المرافق لهما وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لدفع وتشجيع الإستثمار والمشروعات الصناعية ودعم المستثمرين.

تعاون وتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المحلية



تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى، ورحبت نائب محافظ البحيرة برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل اى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع ، على أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.