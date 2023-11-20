الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 27 حالة تعد في 6 مراكز بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. 

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - الرحمانية - دمنهور - المحمودية - شبراخيت - وادي النطرون" عن إزالة 27 حالة تعدي بمساحة 5237 م2 بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة:  6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 1593 م2 بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية، 8 حالات تعدي بمساحة 1455 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية، و4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 1100 م2 بنطاق قريتي شرنوب وسنهور بدمنهور.

حملة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة 

وتم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 653 م2 بنطاق قرية سيدى عقبه بالمحمودية، و3 حالات تعدي بمساحة 316 م2 بشبراخيت، وحالة تعدي بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بوادي النطرون. 

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

البحيرة إزالة التعديات محافظة البحيرة نهال بلبع دمنهور

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