ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم في 275 طن بالسوق السوداء في البحيرة

شددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية سمير البلكيمى بتنفيذ حملات تموينية بمراكز الرحمانيه وأبو حمص وكوم حمادة أسفرت عن ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفهم فى 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

من ناحية أخرى، أكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.