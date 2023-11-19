الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بالأسماء.. 18 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أُصيب 18 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص"، بمنطقة فرع ٤ طريق أبو المطامير  بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق 4 بدائرة المركز، ونتج عنه إصابة 18 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة، وتم تحرير محاضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبيَّن إصابة كل من: "هـ.م" ٤٤ سنة بكدمات متفرقة بالجسم، "ا.ح" ٤٥ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص، "ف.ن" ١٦ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"م.ر" ٤٠ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "ع.م"  ١٣ سنة مصاب كدمات متفرقة بالجسم، تحت الفحص "ر.ف" ١٨سنة، كدمات متفرقة بالجسم،" ف.ح" ٥٠ سنة كدمات متفرقة بالجسم، "ا.ج"  ٤٠ سنة كدمات متفرقة بالجسم، "ه.ع ٢٣ سنه انثى كدمات متفرقة بالجسم، و "م.ع" ١٩ سنة كدمات  متفرقة بالجسم، "م.ح" ١٩  سنة  كدمات متفرقة بالجسم،"ف.ج"  ١٨ سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم،"ج.م"  ١٩ سنة كدمات متفرقة بالجسم،"ع.م" ١٩ سنة كدمات متفرقة بالجسم،"م.م" ١٦سنة كدمات متفرقة بالجسم، "ع.ع" ١٥ سنة كدمات وسحجات بالجسم، "ن.ج"  ٤٠ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تحت الفحص، مجهول الهوية غيبوبة تامة تحت الفحص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

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