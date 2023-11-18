أمانة المهنيين بـ"مستقبل وطن" البحيرة تعقد اجتماعها التنظيمي لدعم الرئيس السيسي

عقدت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب، اجتماعها التنظيمي، وذلك في محافظة البحيرة، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالبحيرة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والأقسام.

بدأ الاجتماع بعزف السلام الجمهوري، وقراءة بعض آيات من القرآن الكريم، ثم مناقشة خطة العمل خلال تلك الفترة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمته، أكد المهندس حمدي الخولي، أمين المهنيين بالمحافظة، دعم وتأييد المهنيين بالمحافظة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلي حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل علي تطوير البنية التحتية بكافة ربوع مصر، وجلب الاستثمار والإصلاح الاقتصادى، ومواجهة الأزمات علي كافة الأصعدة.

إنجازات الدولة المصرية في عهدالسيسي

ومن جانبه أوضح النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد للأمانة بالمركزية، ضرورة توعية المواطنين بحجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأهمية تأمين المشاريع القومية، والحفاظ علي الأمن القومي المصري من أي اعتداء في ظل ظروف جغرافية شديدة الصعوبة.

وعبر الدكتور مجدي الصيرفي، عضو هيئة مكتب أمانة المهنين بالمركزية، عن بالغ سعادته بالحضور الكريم من كوادر الأمانة بالمحافظة، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من التنمية والتطوير.

وتحدث النائب الدكتور محمود سعد، عضو مجلس النواب وأمين المهنيين المركزي، علي أهمية المشاركة الانتخابية في ظل الظروف التي يشهدها العالم، والالتفاف حول القيادة السياسية ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

والمساندة لقيادة عظيمة عملت بجد وإخلاص

وتابع "أمين المهنيين بالمركزية" أن الرئيس السيسي تحمل المسؤولية في وقت صعب وحساس في تاريخ الوطن، لذلك نؤكد كامل الدعم والمساندة لقيادة عظيمة عملت بجد وإخلاص حبًا في الوطن وشعبه.

وطالب محمود سعد أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، بضرورة مشاركة أعضاء النقابات المهنية والمواطنيين بإيجابيه في الانتخابات الرئاسية القادمة، منذ الساعات الأولى من بدء التصويت لظهور الدولة المصرية بصورة مشرفة.