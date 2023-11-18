علاج 53 ألف رأس ماشية في قوافل بيطرية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظة البحيرة،تكثيف العمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الجاري، عن قيام إدارة الرعاية البيطرية بعلاج 48328 حيوانا في 7 قوافل، بإجمالي 5251 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده ادكو - المحمودية - وادي النطرون، تم خلالها علاج 3675 طفيليات خارجية، و1300 طفيليات داخلية.

مجال المجازر بمحافظة البحيرة

بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات في البحيرة، 1514 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 311809، وتم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 14 قضية بإجمالي مضبوطات 620 كجم، وتم تحصين عدد 198 أبقار ضد مرض الجلد العقدى وتحصين عدد 23 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع إلى جانب تحصين 200 اغنام بلقاح جدرى الأغنام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور "1800" طائر.

كما تم إصدار "364" تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وتم اختبار 1726 حيوان لمرض البروسيلا، واختبار عدد 1460 حيوان لمرض السل البقري وتم تحصين 380 بلقاح عترة 19 و509 أغنام بلقاح ريف.

إدارة الإرشاد بمحافظة البحيرة

تم عمل 58 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 129 موضوعا، و3 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة، و6 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، وتم الاشتراك في قافلتين سكانيتين بعمل توعية إرشادية مصاحبه للقافلة، تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1647 رأس ماشية ورعايتها تناسليا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 515 رأس ماشية.

كما تم علاج 1132 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وكذا إجراء الفحص التناسلي لعدد 61 رأس ماشية ورعايتها تناسليا من خلال القوافل السكانية، وتم اختبار 12 عينة منهم 9 عينات اختبار حساسية للألبان و3 اختبارات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن،وتم تلقيح 691 رأس ماشية من الأبقار و237 رأس من الجاموس بإجمالي 928 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1470 رأس ماشية وأغنام.