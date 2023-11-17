إصابة 13 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 13 شخصا، اليوم، بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، "القاهرة الإسكندرية" عند الكيلو 101 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

مما أدى إلى إصابة 13 شخص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "ع ا" 50 سنة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، "ف. ب " 60 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "س. م" 40 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، “ص. ب” 45 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "ص. ع"17 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "م. ب" 45 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "م. ب" 39 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "د.م" 17 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، "م.ع" 61 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "ن. م" 9 سنوات مصابة كدمات متفرقة بالجسم، "م. ب" 45 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "ع. ك" 35 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، "م. ب" 55 سنة مصاب بكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.