إزالة 67 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 67 حالة تعدٍ بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة: 19 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 3663 م2 بقرى طيبة والمسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية وأسوار طولية وعرضية، و20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب، زاوية غزال، الأبعادية، نديبه بدمنهور بمساحة 2100 م2، و5 حالات تعد بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقري الأمراء وكوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما تمكنت الحملة من إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى، و6 حالات تعدٍ بمساحة 762 م2 بشبراخيت، و4 حالات تعدٍ بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومبان بالطوب الأحمر برشيد، و5 حالات تعد بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.