تركيب 312 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة جمعية الأورمان فى تركيب عدد 312 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة البحيرة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تركيب وصلات المياه، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة البحيرة وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسةالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار اللواء ممدوح شعبان ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة البحيرة، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28،108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية