الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وأملاك دولة بالبحيرة

إزالة تعديًا على
إزالة تعديًا على أراض زراعية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 76 حالة تعدي بمساحة 10959 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عن إزالة: 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 3603 م2 بقرى المسين وطيبة وكوم زمران والوفائية بالدلنجات عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني  مقسمه أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض،و 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1950 م2 بنطاق قرى دسونس أم دينار وزاوية غزال وشرنوب والأبعادية  بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار ومباني مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت.

إزالة التعديات على أملاك الدولة 

كما تم إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 1134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية برشيد، و7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 980 م2 بنطاق قرية ديروط بالمحمودية،و 8 حالات تعدي بمساحة 975 م2 بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات  خرسانيه وسقف خرسانى، و3 حالات تعدي بمساحة 900 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابو بكر الصديق ببدر، و5 حالات تعدي بمساحة 499 م2 بإدكو، و6 حالات تعدي بمساحة 450 م2 بشبراخيت،و 4 حالات تعدي بمساحة 308 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض واعمده خرسانية بقرية بولين بكفر الدوار، وحالتي تعدي بمساحة 160 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بقرية الحمراء بوادي النطرون.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

إزالة المباني محافظة البحيرة ٧٦ حالة ازالة بالبحيرة نهال بلبع زراعة البحيرة

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