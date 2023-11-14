"الدستور" في جولة بمنافذ بيع السلع بالبحيرة.. ومواطنون: "قضت على الاحتكار"

شهدت أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية استقرارًا كبيرًا خلال الفترات القليلة الماضية، بالتزامن مع إطلاق المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع دعمًا للمواطنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عدسة “الدستور” تجولت بين المنافذ والمعارض التى تم افتتاحه فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، لرصد اراء المواطنين عن تلك المبادرة.

بدايًة، عبر مصطفى طه أبو وافية، موظف بمحكمة الدلنجات الجزئية، عن شكره للقيادة السياسية والقائمين على مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتى ساهمت في الحد من ظاهرة الاحتكار والغلاء التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.

كما أكد “أبو وافية” أن تخفيض أسعار السلع الغذائية يعتبر مسألة هامة بالنسبة للمواطنين مطالبا الأجهزة التنفيذية بتقديم آليات لمراقبة، الأسعار في السوق، واتخاذ إجراءات لمنع احتكار السلع الغذائية والرقابة على الأسواق لمنع الغش والرفع غير المبرر في الأسعار.

اراء المواطنين عن فكرة إفتتاح معرض ومنافذ لبيع السلع

كما طالب نسمة العطار بالاستمرار فى تنفيذ المبادرة وافتتاح العديد من المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار واحتكارهم للسوق والمواد الغذائية المختلفة مع تشجيع المنتج المحلي من قبل الحكومة المصرية.

كما عبرت نسمة العطار عن خالص شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة التى ساهمت فى تخفيض الأسعار لأكثر من 25% مع الإلتزام بالجودة مطالبة بالاستمرار فى تنفيذ تلك المبادرات مع الدفع بالعديد من المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف العبء عن أهالينا.