الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استخدم مفتاح مصطنع.. المشدد 3 سنوات لعاطل لسرقته سيارة بالزاوية

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم على خلفية اتهامه بـ سرقة سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع، بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع رجال قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية سابقة"، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، كما سرق سيارة بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.

أوضحت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على سيارة تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، ومجموعة من مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم في سرقة السيارات.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه ببيع السيارة لعميله سيئ النية بالقليوبية، وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد سرقة سيارة استخدام مفتاح مصطنع الزاوية الحمراء

مواد متعلقة

المشدد لعصابة تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بترويج الحشيش بالمطرية

المشدد 15 سنة لشقيقين لاتجارهما فى المخدرات بطور سيناء

الأكثر قراءة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق (فيديوجراف)

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات الأوضاع فى غزة بعد صفقة الرهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات