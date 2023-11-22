استخدم مفتاح مصطنع.. المشدد 3 سنوات لعاطل لسرقته سيارة بالزاوية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم على خلفية اتهامه بـ سرقة سيارة عن طريق استخدام مفتاح مصطنع، بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع رجال قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية سابقة"، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، كما سرق سيارة بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية.

أوضحت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على سيارة تم سرقتها بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، ومجموعة من مفاتيح مصطنعة مختلفة تستخدم في سرقة السيارات.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام أسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه ببيع السيارة لعميله سيئ النية بالقليوبية، وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين.