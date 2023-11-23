الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرثا محروس: الإعلان عن هدنة بقطاع غزة تتويجا للجهود المصرية القطرية

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقيبًا علي هدنة وقف إطلاق النار في غزة، الفخر بمجهود الدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية والاعلان عن هدنة بقطاع غزة بعد صراع دام أكثر من شهر جاء تتويجا للجهود المصرية القطرية لافتة إلي أن مصر دائما تلعب الدور الريادي المحوري علي مستوي الشرق الأوسط.


وقالت "مرثا" في تصريحات صحفية اليوم، كونها رئيس لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي للسلام والتسامح" إن الدولة المصرية اتخذت موقفًا واضحًا منذ بداية طوفان الأقصي وهي أول من بادرت بدعوة لحل الأزمة الفلسطينية وعقد قمة السلام لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

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وأضافت، نتمني أن لا نفقد أرواحًا أخرى من أشقائنا في فلسطين وأن لا تقتصر الهدنة علي أربعة أيام فقط ولاشك أن مصر سوف تظل داعمة للقضية الفلسطينية دائما لاسيما أن الدولة المصرية سوف تسعي جاهدة لاستغلال فرصة الهدنة لتقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني من علاج وغذاء.


واختتمت عضو التنسيقية مرثا محروس، قائلة، "أحب أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي سياسته في جعل مصر دائما لها الدور القيادي والمؤثر في المنطقة العربية".

النائبة مرثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حماة الوطن القضية الفلسطينية

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