الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شملت 99 جهة.. حركة تنقلات لدفعة جديدة من العاملين بالدولة خلال أكتوبر

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزى لـ التنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة نقل دفعة جديدة من الموظفين على مستوى 99 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أكتوبر الماضى، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

نقل العاملين بعدد من الوزارات 

شمل القرار العاملين بوزارات المالية، الطيران المدنى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعاون الدولى، العمل، التعليم العالى والبحث العلمى.

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتائج المتظلمين في 3 مسابقات وظائف بوزارة النقل

قرارات النقل بالمحافظات 

أما على مستوى المديريات، شمل القرار كلًا من: مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مديرية الزراعة بالجيزة، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مديرية الشئون الصحية بأسوان، مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بأسوان، مديرية التربية والتعليم بالغربية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بقنا، مديرية الطب البيطرى بالشرقية.

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التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

كما شملت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مديرية الزراعة بالفيوم، مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالسويس، مديرية الشئون الصحية بدمياط، مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، مديرية الطرق والنقل بأسوان، مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرية التربية والتعليم بمطروح، مديرية التربية والتعليم بقنا، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.

حركة تنقلات على مستوي الهيئات 

وعلى صعيد الهيئات، تمت الموافقة على نقل عدد من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة لقصور الثقافة.

التنظيم والإدارة قرارات نقل العاملين بالدولة وزارات الهيئات

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