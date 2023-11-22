الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": دخول شاحنتي وقود جديدتين لـ غزة.. وارتفاع الإجمالي لـ15 شاحنة

شاحنات وقود
شاحنات وقود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، بدخول شاحنتيِّ وقود جديدتين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ليرتفع إجمالي شاحانات الوقود التي دخلت القطاع إلى 15 شاحنة.

وقف إطلاق النار في غزة

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد، وإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

وبدوره، رحَّب محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، باتفاق الهدنة الذي رعته مصر وقطر، داعيًا لوقف العدوان كاملًا في قطاع غزة والضفة الغربية.

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