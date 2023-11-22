الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة تشارك في اجتماع لجنة السياحة خلال منتدى الأعمال المصري السعودي

نائب وزير السياحةً
نائب وزير السياحةً

نائب وزير السياحة تشارك في اجتماع لجنة السياحة خلال منتدى الأعمال المصري السعودي

شاركت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة السياحة التي عقدت خلال منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي الذي انطلقت فعالياته أول أمس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة.

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وقد شارك في الحضور ممثلين من القطاع الخاص والمستثمرين السعوديين ورؤساء غرف تجارية بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من المملكة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح وضع برامج سياحية تكاملية بين البلدين ومنها برنامج منتج العمرة بلس والذي يستهدف الدمج بين برامج كل من العمرة وزيارة مصر.

 

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ومن جانبها، استعرضت  غادة شلبي، المنتجات السياحية الموجودة في المدن السياحية المختلفة في مصر وخاصة التي يفضلها السائحون العرب ومنها منطقة الساحل الشمالي والعلمين ولا سيما في ظل الإقبال المتزايد عليها من السوق العربي، مشيرة إلى أن الموسم السياحي في العلمين متوقع أن يبدأ هذا العام في نهاية شهر رمضان وهو ما يجعل هذا الموسم يستمر إلى مدة أطول عما هو معتاد كل عام،  قد تصل إلى سبعة أشهر.

وأوضحت أن ذلك يأتي تزامنًا مع تشغيل مطار العلمين وإتاحة الفرصة للطيران المباشر إلي هناك، واستثمارًا للجهود التي تم بذلها خلال الأعوام السابقة لجذب أنظار العالم لهذه المنطقة وما شهدته من أنشطة وفعاليات ومهرجانات متنوعة.

 

كما تطرق اللقاء لمناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في قطاع الفنادق، حيث أشارت نائب الوزير إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية حيث يعد ذلك أحد أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وبما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة.

كما تحدثت عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الفندقة وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ومنطقة غرب العلمين، وكذلك في إقامة المنشآت الفندقية العائمة (النايل كروز)، ووحدات الإقامة الفندقية.

 

منتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج

 

كما أشارت  غادة شلبي إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج بشكل عام والسعوديين بشكل خاص أن يأتوا لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم قافلة سياحية لمدينتي الرياض وجدة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التجهيز لهذا المنتج الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية وبمشاركة عدد من ممثلي شركات السياحة المتخصصة والمنشآت الفندقية من الجانبين المصري والسعودي، تتضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في الاستثمار بصورة أكبر في مصر وخاصة في مجال السياحة والترفيه، وأكدوا على أن مصر تعتبر من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح السعودي ولا سيما في ظل ما تتمتع به من الكثير من الأنماط والأنشطة السياحية التي يقوم بها خلال زيارته لها.
 

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