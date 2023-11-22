الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تُطلق ندوات تثقيفية لطلاب جامعة أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للندوات التثقيفية لطلاب جامعة أسيوط لتنمية الوعي السياحي وتعريفهم بما تملكه المحافظة من إمكانات وأماكن سياحية وأثرية تمثل مختلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة ندوات ورحلات لفئات المجتمع المختلفة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لاستمرار مثل هذه الأنشطة والتأكيد على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية والخارجية لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة في وقت سابق.

رفع الوعي السياحي لدي الطلاب داخليًا وخارجيًا



وأوضح عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط برفع الوعي السياحي نظمت الهيئة ندوتين بكلية الآداب بجامعة أسيوط وكلية تربية طفولة ضمن بروتوكول التعاون مع جامعة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية تربية طفولة، والدكتورة نجوان عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا وكيل كلية الآداب، وهبة حجازي مدير وحدة السياحة بجامعة أسيوط، وإيناس محمد مديرة إدارة الوعي الأثري، وإسراء محمد مفتش آثار بمنطقة آثار أسيوط، وإنجي أضلف عضو هيئة التنشيط السياحي، وبمشاركة كوكبة من أساتذة جامعة أسيوط ولفيف من الطلاب بالندوتين.



وأشار عثمان الحسيني إلى إجراء حوار ومناقشة الطلاب عن كيفية رفع الوعي والتثقيف السياحي لديهم، وكيفية المساهمة في ازدياد أعداد السياح والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة بمختلف المراكز.

جانب من الندوة

جانب من الندوة