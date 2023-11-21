الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب بلاط الانترلوك بشوارع مركزي صدفا وديروط بأسيوط وفقًا لخطة المحافظة لتطوير المدن

تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاستمرار في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مقدمًا كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون التطوير المطلوب للتيسير علي المواطنين وإضفاء المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

 

وأشار عصام سعد إلي استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمركزي صدفا وديروط لتسهيل الحركة والانتقال علي المواطنين وذلك وفقًا لخطة المحافظة للتطوير وذلك ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م.

 

المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ

 

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

 

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط قام محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة والجانبية والتأكد من تركيبها طبقًا للمواصفات حيث تم تركيب بلاط الانترلوك بحارات أولاد عليان والصيادين والبنايين وسنان وصبري أبو جبل بشارع الدلجاوي قبلي بمنطقة عزبة حنا وشارع خالد بن الوليد خلف مستشفي ديروط العام وشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة عباس بالإضافة إلي تسوية بعض الشوارع حيث تم تمهيد وتسوية الطريق من كوبري ذكي وحتي الشيخ أبو العيون باستخدام معدات الوحدة المحلية بدشلوط وجريدر مجلس المدينة.

 

وفي مركز صدفا وفي إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من شوارع المركز التي يبلغ عرضها أقل من ٦ م بمسطح يصل إلى ٣٤٠٠٠ متر مربع وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع وتنفيذ الخطة الموضوعة للتطوير طبقا للمواصفات القياسية وفي الوقت المحدد لها وأكد رئيس المركز علي متابعة الأعمال بصفة دورية لتحسين مستوي الخدمة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق.

تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
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WhatsApp Image 2023-11-21 at 12.52.33 PM
تركيب بلاط إنترلوك
تركيب بلاط إنترلوك
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إضفاء المظهر الحضاري اللائق تركيب بلاط الأنترلوك الشوارع الضيقة

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