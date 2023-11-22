وكيل "صحة الشيوخ": اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل خطوة إيجابية تتويجًا لجهود الرئيس السيسى

ثمّن النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتبادل بين الجانبين، ووقف كل الأعمال والتوغل العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال الدكتور حسين خضير إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين وحتى الآن، والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

وأشار إلى أن اتفاق وقف النار يعد خطوة مبدئية حقيقية قد تدفع للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل كل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى.

واختتم أن مصر حريصة كل الحرص على حل القضية الفلسطينية وتقديم كل المساعدات الإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة، واستمرارالمساعى المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع مختلف الأطراف الدولية لاستكمال مسيرة السلام وحل الدولتين، وتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.

كما ثمّن النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المصرية الحثيثة التي أسفرت عن هدنة إنسانية في غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، مؤكدًا أن الدور المصري كبير وحيوي، والهدنة سيكون لها مردود إنساني، وستُبنى عليها في المستقبل خطوات إيجابية.

وأضاف أن الهدنة الإنسانية في غزة تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي والدولة والأطراف الأخرى لمدة تزيد على شهر ونصف، معتبرًا الهدنة فرصة إنسانية للملمة الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود، وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين.

وتقدم طارق عبدالعزيز بالشكر للرئيس السيسي والأجهزة المعنية التي نجحت في إقرار هذه الهدنة، ليستمر نهر العطاء والدعم المصري اللا محدود للأشقاء في فلسطين المحتلة لنصرتهم والاعتراف بحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق حول تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.