برلمانية: نجاح الوساطة المصرية فى التوصل لهدنة بقطاع غزة تأكيد لدورها الريادى إقليميًا ودوليًا

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بالإعلان بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة وغيرها تأتي تأكيدًا لدور مصر المحوري والريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، قائلة "مصر تحمل على عاتقها الأزمات التي تمر بها البلدان العربية".

وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بقيادتها ونوابها وشعبها يرفضون تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة أن التهجير يعني تصفية القضية وهو ما نرفضه تماما.

وأضافت النائبة حياة خطاب أن جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، جلسة تاريخية حاسمة والذي تحدث فيها النواب بحماس عن رفض التهجير والدعم والمساندة للفلسطينيين بكافة الإجراءات، موضحة أن كلمات النواب جاءت بنبرة حماسية وتأكيد وقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، كانت حاسمة وتوضيحا للرؤية المصرية مجددا تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر ستتعامل بحسم تجاه أي محاولات لنزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء.

النائب طارق عبدالعزيز: الهدنة تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي

ثمن النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ من الجهود المصرية الحثيثة، التي أسفرت عن هدنة إنسانية في غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، مؤكداً أن الدور المصري كبير وحيوي، والهدنة سيكون لها مردود إنساني، وستبنى عليها في المستقبل خطوات إيجابية.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الهدنة الإنسانية في غزة تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي والدولة المصرية لمدة تزيد علي شهر ونصف، معتبراً الهدنه فرصة إنسانية للملمة الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين.

وتقدم طارق عبدالعزيز بالشكر للرئيس السيسي والأجهزة المعنية التي نجحت في إقرار الهدنة، ليستمر نهر العطاء والدعم المصري اللا محدود للأشقاء في فلسطين المحتلة، لنصرتهم والاعتراف بحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.