أمين الدمج المجتمعى: الرئيس السيسى غيّر حياة المواطنين من ذوى الهمم (فيديو)

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

عادل رزق، أمين أمانة الدمج المجتمعي لذوي الهمم، قال إن الرئيس السيسي غيّر حياة المواطنين من ذوي الهمم، وطور من حياتهم بمزيد من الإجراءات والتسهيلات التي قدمها لهم، طبقًا لقانون ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وتابع أن إجراءات الدمج بين معاشين، وتوفير الوظائف لشريحة الـ٥٪، والتسهيلات المخصصة لذوي الهمم لإنهاء كل مصالحهم، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة، كلها إجراءات عملت على تسهيل أمور حياتهم وحرمنا منها لسنوات.

وأشاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول زيادة المعاشات وزيادة الامتيازات للأسر البسيطة والدمج في المدارس لتتحقق العدالة المجتمعية.