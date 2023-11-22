مواطنه: الرئيس يستحق الوقوف بجانبه ونرد له الجميل "فيديو"

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

قالت الحاجة جميلة مواطنة مصرية، إننا نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمنحه لنا إنجازات لم نشهدها من قبل، بعد تدشينها في زمن قياسي كأقرب للمستحيل.

وأكدت أنها من مستفيدي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأنه بفضلها تحسنت حياتها وحياة أسرتها الصغيرة، فما حدث للمواطن البسيط لن يتم الا برئيس لن يخذلنا وهذا ما شاهدناه بالفعل على مدار السنوات الماضية أن هناك كل يوم إنجاز.