الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: "بندعيلك يا سيسى تكمل وعودك للمواطن البسيط"

المواطنة سهير إبراهيم
المواطنة سهير إبراهيم

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وعبرت سهير إبراهيم، مواطنة مصرية عن دعمها للرئيس السيسي معلقة: “بندعيلك يا سيسي تكمل وعودك للمواطن البسيط”.

وقالت: “إننا في عهد الرئيس السيسي عايشنا كل الخير والأمان الذي حرمنا منه لسنوات، وهو مؤشر خير بأن رئيسنا يستحق أن يكمل مسيرتنا”.

وتابعت: “أن الرئيس السيسي أصبح يعرف جيدا احتياجات شعبه ومتطلباتهم بمختلف الشرائح المجتمعي وعلينا جميعا أن نقف خلف قيادتنا السياسية”.

لمشاهدة الفيديو أضغط على الرابط التالي:

https://youtube.com/shorts/Nut7stqjHP0

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مواطن: أطالب الرئيس القادم أن يسير على نهج السيسي (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات رئاسية الرئيس السيسي

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