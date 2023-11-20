الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أطالب الرئيس القادم أن يسير على نهج السيسي (فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

ورصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

مواطن: الرئيس السيسي الأجدر لإدارة المرحلة المقبلة ونثق في وعوده المستقبلية (فيديو)

مواطن لـ"الدستور": "شوفنا الخير في عهد الرئيس السيسي.. والمشاركة واجب وطني" (فيديو)

وقال عاطف أحد المواطنين إنه يطلب من الرئيس القادم أن يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما شاهد المشاريع التنموية الضخمة التي عادت بالخير على المصريين ووفرت لهم الكثير من الخدمات.

أضاف أن الرئيس السيسي وفر أهم شيء يريده المواطن وهو الأمان، حيث أن في السنوات الماضية كانت الجماعات المخربة تنشر الفوضى في ربوع مصر، لكن الرئيس استطاع أن يوقفهم وأن يوفر الأمن والأمان لكل المصريين.

https://www.youtube.com/shorts/SGLkoB6cbl4 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الانتخابات الرئاسية المصريين المواطنين لشارع المصري الرئيس الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟