مواطن: أطالب الرئيس القادم أن يسير على نهج السيسي (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

ورصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

وقال عاطف أحد المواطنين إنه يطلب من الرئيس القادم أن يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما شاهد المشاريع التنموية الضخمة التي عادت بالخير على المصريين ووفرت لهم الكثير من الخدمات.

أضاف أن الرئيس السيسي وفر أهم شيء يريده المواطن وهو الأمان، حيث أن في السنوات الماضية كانت الجماعات المخربة تنشر الفوضى في ربوع مصر، لكن الرئيس استطاع أن يوقفهم وأن يوفر الأمن والأمان لكل المصريين.

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الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال 3 أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.