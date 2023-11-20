الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي الأجدر لإدارة المرحلة المقبلة ونثق في وعوده المستقبلية (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال محمد سعداوي، مواطن مصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشعب المصري ونثق في وعوده المستقبلية فهو أدرى بمصلحتنا ويعي جيدا احتياجاتنا ولهذا فهو الأجدر للمرحلة المقبلة، معقبا: "ربنا يعينه على بلدنا".

وتابع في حديثه مع “الدستور” أنه لا بد من أن نشيد بالإنجازات المصرية التي حدثت في بلادنا وأحدثت نقلة حضارية واقتصادية كبيرة بدءا من تطوير البنية التحتية حتى بناء المدن الجديدة.

وأضاف أننا نطلب من الرئيس السيسي أن يزيد من مراعاته للمواطنين البسطاء والتي لا تكون مطالبهم أكثر من تخفيض الأسعار وتوفير السلع الغذائية فضروري التشديد والمراقبة وإحكام السيطرة على المحتكرين للسلع.

وأكد أن صوته الانتخابي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو قائد المرحلة ليكمل معنا مسيرة التطوير التي حرمنا منها لسنوات وبدعم الشعب مع الحكومة سيكون هناك اتحاد لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة.

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مواطن مصري المدن الجديدة الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الإسكندرية

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