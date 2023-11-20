مواطن: المشروعات القومية أنقذت أبناءنا من البطالة

قال السيد فودة مواطن مصري، إننا نريد أن يتولى الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة تهتم بالمواطن البسيط وتتواصل الإنجازات في كل المجالات.

وتابع أن المشروعات القومية أنقذت أبناءنا من البطالة ووفرت لهم حياة كريمة، فهي فرصة جيدة لتشغيل الشباب وحمايتهم من البطالة التي عانوا منها لسنوات طويلة.

وأكد أن الدولة المصرية ازدهرت بالإنجازات في كافة المجالات سواء في القضاء على العشوائيات، أو أعمال تمهيد الطرق أو كفالة الأسر البسيطة بمشروعات تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها من الإنجازات.

وواصل أن الرئيس اهتم بكل فئات المجتمع ولم يشعر أحد أنه مهمش أو بلا اهتمام فكل الفئات المجتمعية هناك مبادرات فيها أو مشروعات يحظوا فيها من الاستفادة التي تحسن من حياتهم.







