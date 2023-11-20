مواطن لـ"الدستور": "شوفنا الخير في عهد الرئيس السيسي.. والمشاركة واجب وطني" (فيديو)

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول إنجازات الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

قال فهد عفوي، مواطن مصري: “نريد رئيس يسمع ويستجيب لمطالب المواطنين، وفي عهد الرئيس السيسي عايشنا كل الخير والأمان الذي حرمنا منه لسنوات، وهو مؤشر خير لما هو قادم”.

وواصل: “علينا نشر الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني وعلينا أن ندرس الموقف جيدًا لأن صوتنا فارق وهام في مسيرة مصر”.

وتابع موجهًا رسالة للمواطنين من خلال "الدستور": “صوتك أمانة.. انزل وشارك”.