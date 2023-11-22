إحالة عصابة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف للجنح

قررت نيابة الزيتون، الأربعاء، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنح ؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف مستقلين مركبة تروسكل ويسيرون عكس الاتجاه بمنطقة الزيتون

وذكر قرار الإحالة، بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف بيع الهواتف المحمولة والتربح والكسب غير المشروع منها.

تعود بداية الواقعة عندما تم ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب والمبلغ المالى من متحصلات بيع الهواتف المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.