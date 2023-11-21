الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي فى المعصرة

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بتجديد حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمنطقة المعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية عندما تم ضبط 7 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البالوعات بأسلوب "الخلع "وبحوزتهما غطاء بالوعة صرف صحي، مجهول المصدر.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم -سيئ النية-، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تجديد حبس سرقة غطيان بالوعات الصرف الصحي سرق قسم المعصرة

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