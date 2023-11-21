الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بتكوين عصابة سرقة الشقق السكنية بالسلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام  حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة السلام، بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب كما أقروا بإرتكابهم 3 وقائع بنفس الأسلوب وببيعهم المسروقات لدى عميلهم سئ النية

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بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

السلام الشقق السكنية جهات التحقيق لتحريات الأمنية المسروقات الإجراءات القانونية

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