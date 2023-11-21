الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة بين "زينهم" و"صوت وصورة" على صدارة مشاهدات "واتش ات"

منصة واتش ات
منصة واتش ات

يواصل مسلسل "صوت وصورة" تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "WATCH IT" الرقمية، ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة عليها.

وأول أمس، عُرضت أولى حلقات مسلسل “زينهم” بطولة الفنان أحمد داوود، إلا أن مسلسل “صوت وصورة” مازال متصدرا لقائمة الأكثر مشاهدة لمنصة واتس ات بسبب احداثه المثيرة والشيقة.

وتجسد حنان مطاوع بطلة العمل شخصية “رضوى” سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما، بعد أن تتعرض للتحرش من قِبل طبيب مراد مكرم تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

ويبحث الجمهور بكثرة عن مواعيد عرض وإعادة مسلسلهم المفضل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، ويذاع المسلسل من السبت إلى الأربعاء على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءً ووالإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا.

بينما يذاع على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،  باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب. 

زينهم أحمد داوود watch it حنان مطاوع وليد فواز مسلسل صوت وصورة

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