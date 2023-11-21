السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في أحد الشقق السكنية فى الوراق، حيث تم التعامل معه وإخماده وجاري استكمال عمليات التبريد.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، وجاري استكمال المعاينات لتحديد حجم الخسائر والوقوف على أسبا الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وورد بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه..