الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق

حريق نشب داخل شقة
حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق

نجحت  قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في أحد الشقق السكنية فى الوراق، حيث تم التعامل معه وإخماده وجاري استكمال عمليات التبريد.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، وجاري استكمال المعاينات لتحديد حجم الخسائر والوقوف على أسبا الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

txt

حريق يلتهم معمل تحاليل شهيرًا فى المهندسين

وورد بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه..

قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب أحد الشقق السكنية فى الوراق المعاينات الأولية تحرير محضر بالواقعة النيابة العامة ا

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين