الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد شبانة: يجب دعم الإعلام بأفكار استثمارية تخدم المواطن

محمد شبانة
محمد شبانة

قال الإعلامي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فرقا كبيرا بين الإعلام الربحي والإعلام الذي يخدم المواطن، ولا يجب الخلط بينهم، لأن كلا منهم له دوره، وأوجه الاستفادة الخاصة به، لأن أكثر القنوات التي تخدم المواطن لا تستفيد ماديا من هذا الأمر، على عكس الإعلام الترفيهي.

وأضاف شبانة خلال كلمته فى الندوة التى تنظمها نقابة الإعلاميين تحت عنوان: "ماذا يريد الإعلاميون من الرئيس القادم؟"، أن الإعلام القومي هو الأقرب لخدمة المواطن، ولكن يجب أن يتم تقديم الدعم للإعلام وإتاحة الوصول إلى المعلومات حتى يستطيع الإعلام نقلها للمواطن البسيط، ولا نتركه فريسة للسوشيال ميديا، أو أي أفكار هدامة تولد انطباعا غير صحيح عن الدولة المصرية.

وتابع: أنه يجب دعم الإعلام بأفكار استثمارية تخدم المواطن في المقام الأول، لأن هناك كثيرا من المعلومات لا تصل إلى المواطنين، ويجب الاعتراف بأن هناك فجوة بين الحكومة والناس من خلال الإعلام، والتوصيل إلى آلية لتنفيذ هذا.

وتنظم نقابة الإعلاميين، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟".

وتستضيف النقابة في هذه الندوة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشار وتنمية المشاركة المجتمعية

الإعلامي محمد شبانة مجلس الشيوخ نقابة الإعلاميين ماذا يريد الإعلاميين الإعلام القومي

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